Le accuse ad Hannoun basate su documenti forniti da Israele

Le recenti accuse nei confronti di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, sono state sostenute da documenti forniti da Israele. Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Hannoun e agli altri rappresentanti palestinesi coinvolti, condannando ogni forma di ingiustizia e repressione. La nostra attenzione resta rivolta alla tutela dei diritti e alla corretta applicazione della legge in un contesto delicato come quello attuale.

Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it

Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani. Cosa c’è nell’ordinanza che ha portato a 9 arresti - Fondi umanitari per la Palestina destinati ad Hamas: l'inchiesta della Procura di Genova basata su documenti israeliani ... ilfattoquotidiano.it

Il figlio di Hannoun: “Da Israele accuse false, ho portato anche io soldi a Gaza ma erano per beneficenza” x.com

Arresto di Hannoun, il consigliere regionale Orlando respinge tutte le accuse di FDI - facebook.com facebook

