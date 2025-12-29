Le accuse ad Hannoun basate su documenti forniti da Israele

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti accuse nei confronti di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, sono state sostenute da documenti forniti da Israele. Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Hannoun e agli altri rappresentanti palestinesi coinvolti, condannando ogni forma di ingiustizia e repressione. La nostra attenzione resta rivolta alla tutela dei diritti e alla corretta applicazione della legge in un contesto delicato come quello attuale.

«Esprimiamo la nostra solidarietà a Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, e agli altri rappresentanti palestinesi arrestati nel nostro paese con la vergognosa accusa di terrorismo. Hannoun e gli altri arrestati hanno subito questo procedimento poiché accusati di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

le accuse ad hannoun basate su documenti forniti da israele

© Ilpiacenza.it - «Le accuse ad Hannoun basate su documenti forniti da Israele»

Leggi anche: Gaza, due cellulari appena forniti da Israele esplodono in mano a palestinesi, le Ong: "Sospettiamo siano manomessi da Tel Aviv"

Leggi anche: L’arresto di Hannoun e le accuse di Israele: perché non dobbiamo chiedere scusa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

accuse hannoun basate documentiL’inchiesta su Hamas. «I documenti degli 007 non sono prove. L’accusa di terrorismo va dimostrata» - Però l’inchiesta si basa anche su documenti raccolti dall’intelligence, che non sono prove, così come quelle dei ... ilmessaggero.it

accuse hannoun basate documentiFondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it

accuse hannoun basate documentiGenova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani. Cosa c’è nell’ordinanza che ha portato a 9 arresti - Fondi umanitari per la Palestina destinati ad Hamas: l'inchiesta della Procura di Genova basata su documenti israeliani ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.