Le accuse ad Hannoun basate su documenti forniti da Israele
Le recenti accuse nei confronti di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, sono state sostenute da documenti forniti da Israele. Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Hannoun e agli altri rappresentanti palestinesi coinvolti, condannando ogni forma di ingiustizia e repressione. La nostra attenzione resta rivolta alla tutela dei diritti e alla corretta applicazione della legge in un contesto delicato come quello attuale.
«Esprimiamo la nostra solidarietà a Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia, e agli altri rappresentanti palestinesi arrestati nel nostro paese con la vergognosa accusa di terrorismo. Hannoun e gli altri arrestati hanno subito questo procedimento poiché accusati di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Gaza, due cellulari appena forniti da Israele esplodono in mano a palestinesi, le Ong: "Sospettiamo siano manomessi da Tel Aviv"
Leggi anche: L’arresto di Hannoun e le accuse di Israele: perché non dobbiamo chiedere scusa
L’inchiesta su Hamas. «I documenti degli 007 non sono prove. L’accusa di terrorismo va dimostrata» - Però l’inchiesta si basa anche su documenti raccolti dall’intelligence, che non sono prove, così come quelle dei ... ilmessaggero.it
Fondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it
Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani. Cosa c’è nell’ordinanza che ha portato a 9 arresti - Fondi umanitari per la Palestina destinati ad Hamas: l'inchiesta della Procura di Genova basata su documenti israeliani ... ilfattoquotidiano.it
Il figlio di Hannoun: “Da Israele accuse false, ho portato anche io soldi a Gaza ma erano per beneficenza” x.com
Arresto di Hannoun, il consigliere regionale Orlando respinge tutte le accuse di FDI - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.