Lazio Sarri può sorridere! Primo match del 2026 con buone notizie | recupera Guendouzi e Basic e vede la rosa al completo

La Lazio si avvicina alla prima partita del 2026 con ottimismo, grazie al recupero di Guendouzi e Basic. L’allenatore Sarri può contare su una rosa al completo, pronto a preparare il match contro il Napoli. La squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, segnando un passo importante in vista della sfida. Un avvio di anno che lascia intravedere buone prospettive per i biancocelesti.

Lazio, verso la prima del 2026: Sarri ritrova Guendouzi e Basic e torna a sorridere. Tutte le ultimissime La Lazio inaugura il 2026 con una doppia seduta dedicata alla preparazione del big match contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri concederà ai suoi una sola giornata di riposo, il 1° gennaio.

