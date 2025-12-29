Lazio Sarri non ci sta e sbotta dopo la partita contro l’Udinese | È meglio che non parli più altrimenti mi squalificano a vita
Dopo il pareggio contro l’Udinese, Maurizio Sarri ha espresso il suo disappunto in modo deciso, sottolineando la necessità di evitare ulteriori commenti per non rischiare squalifiche. L’allenatore della Lazio ha mostrato tutta la sua frustrazione per quanto accaduto nel finale di partita, evidenziando come le tensioni sul campo possano influire anche sul suo ruolo. Un episodio che ha attirato l’attenzione sull’ambiente biancoceleste.
Lazio, Sarri e quel retroscena dopo la partita contro l’Udinese: «È meglio che non parli più, altrimenti mi squalificano a vita» Maurizio Sarri è esploso dopo il pareggio di Udine, una reazione inevitabile alla luce di quanto accaduto nel finale. Dallo spogliatoio sarebbero volate urla talmente forti da essere udite anche dall’arbitro Colombo e dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
