Lazio Maurizio Sarri operato al cuore

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una fibrillazione atriale. L’operazione, eseguita con successo, mira a migliorare la salute del tecnico e a garantire il suo rientro alle attività sportive. La società e i tifosi attendono con fiducia il suo recupero, auspicando una pronta ripresa.

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un' operazione chirurgia a causa di una fibrillazione atriale. L'intervento è pienamente riuscito e il tecnico 66enne tornerà presto alla guida della squadra. Lo ha comunicato il club biancoceleste in una nota. "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L'intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent'anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo", si legge nel comunicato.

