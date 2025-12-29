Lavrov | L’Ucraina ha attaccato la residenza di Putin con oltre 90 droni
Lavrov ha dichiarato che l’Ucraina avrebbe attaccato la residenza di Putin con oltre 90 droni. Si tratta di un episodio che potrebbe rappresentare un’intensificazione delle tensioni tra i due Paesi, evidenziando la complessità e la pericolosità del conflitto in corso. La situazione rimane sotto osservazione mentre le parti continuano a monitorare gli sviluppi di questa recente escalation.
Un presunto attacco diretto alla residenza di Vladimir Putin segna una nuova e pericolosa escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Kiev avrebbe tentato di colpire il presidente russo con un massiccio uso di droni a lungo raggio. Lavrov ha dichiarato che tra il 28 e il 29 dicembre l’Ucraina avrebbe lanciato 91 droni contro la residenza statale di Putin nella regione di Novgorod, un episodio che, secondo Mosca, avrà conseguenze dirette sulla posizione negoziale della Russia. La notizia è stata riportata dall’agenzia Interfax. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
