Lavoro | Fratoianni ' alla fine alla Pam la verità viene a galla'

Il licenziamento avvenuto alla Pam di Siena, verificatosi nell’ambito del test sul carrello, è stato giudicato illegittimo. Lo ha dichiarato Fratoianni, sottolineando come, alla fine, la verità sia emersa chiaramente. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative in materia di lavoro e di garantire trasparenza nelle procedure aziendali.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Alla fine la verità è venuta a galla: il licenziamento con il test del carrello alla Pam di Siena era illegittimo. Avevo parlato nelle settimane scorse di provvedimenti orribili. Lo confermo: ora l'azienda faccia marcia indietro in tutta Italia. I diritti dei lavoratori e la loro dignità non possono essere calpestati in questo modo". Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs dopo che il tribunale ha ordinato il reintegro del cassiere della Pam di Siena, condannando l'azienda.

"Alla fine la verità è venuta a galla: il licenziamento con il test del carrello alla Pam di Siena era illegittimo.

