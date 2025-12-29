Lavoratrici senza paga a Natale Caso addette alle pulizie alle Poste

Nel periodo natalizio, alcune lavoratrici delle pulizie negli uffici postali di Fermo si trovano senza stipendio, sollevando preoccupazioni sul rispetto dei diritti lavorativi. Questa situazione evidenzia l’importanza di tutelare le condizioni di chi svolge servizi fondamentali, anche in momenti di festa. La questione richiede attenzione e approfondimento per garantire corrette retribuzioni e rispetto delle norme.

Natale amaro per le lavoratrici addette alle pulizie degli uffici postali della provincia di Fermo, lasciate senza stipendio a ridosso delle festività. Alla vigilia di Natale infatti, intere famiglie si sono ritrovate senza retribuzione e senza tredicesima. Una grave situazione che ha spinto la Filcams-Cgil di Fermo a denunciare pubblicamente il comportamento dell’azienda appaltatrice ‘ Gruppo Meridiano ’, definito dall’organizzazione sindacale come ‘inaccettabile e reiterato’. Secondo quanto riferito dal sindacato, alla data del 24 dicembre le lavoratrici non avevano ancora ricevuto quanto dovuto, nonostante i continui solleciti effettuati nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lavoratrici senza paga a Natale". Caso addette alle pulizie alle Poste Leggi anche: Poste, addette alle pulizie senza stipendi Leggi anche: Legge di bilancio: dallo stop alle supplenze brevi, alle novità per il TFR/TFS, dalle modifiche ai congedi parentali alle lavoratrici madri. Quello che interessa il mondo della scuola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lavoratrici senza paga a Natale. Caso addette alle pulizie alle Poste; Unione Sindacale di Base: Musei Unipd: il “regalo” di Natale è lasciare a casa 16 lavoratrici e lavoratori; Poste, addetti alle pulizie senza paga a Fermo, la Cgil: «A Natale niente tredicesima, pronti allo sciopero»; Natale amaro per i metalmeccanici del Sulcis, 'si paga il peso di mancati rilanci'. Poste, addetti alle pulizie senza paga a Fermo, la Cgil: «A Natale niente tredicesima, pronti allo sciopero» - La denuncia arriva dalla Filcams Cgil di Fermo, insieme alle federazioni provinciali di Ascoli ... msn.com

