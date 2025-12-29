Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani | Lasciate in pace Pio Esposito

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rivolto un messaggio agli italiani, chiedendo rispetto per Pio Esposito. In seguito alla recente vittoria contro l’Atalanta, Martinez ha sottolineato l’importanza di tutelare il giovane calciatore, evidenziando il valore del rispetto e della solidarietà nel mondo del calcio. La sua richiesta mira a promuovere un clima di rispetto reciproco tra tifosi e atleti.

INTER - Lautaro Martinez: "Sono contento, abbiamo fatto un'ottima partita" - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Era uno scontro diretto, l'Atalanta è una squadra forte, è una squadra da rispe ... napolimagazine.com

Lautaro: “A Esposito va data la possibilità di sbagliare. Io in forma? Chi c’è dietro…” - Lautaro dopo la rete segnata contro l'Atalanta e che è valsa i tre punti e la conferma del primo posto in classifica ... msn.com

Vittoria sudata e importantissima per la classifica dell'Inter L'Atalanta gioca una buona partita e nel finale va anche vicinissima al pareggio ma alla fine la decide il gol di Lautaro Martinez #SerieA #Inter #Atalanta #Calcio x.com

Ultimi dubbi di formazione per Cristian Chivu Il tecnico nerazzurro riflette sull’assetto offensivo: dare fiducia a Pio Esposito dal 1’, affiancandolo a Lautaro Martinez, oppure affidarsi a Marcus Thuram al fianco del capitano Scelta non banale per Chivu, chia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.