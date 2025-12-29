Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani | Lasciate in pace Pio Esposito

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha rivolto un messaggio agli italiani, chiedendo rispetto per Pio Esposito. In seguito alla recente vittoria contro l’Atalanta, Martinez ha sottolineato l’importanza di tutelare il giovane calciatore, evidenziando il valore del rispetto e della solidarietà nel mondo del calcio. La sua richiesta mira a promuovere un clima di rispetto reciproco tra tifosi e atleti.

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha rivolto un messaggio a tutti gli italiani per tutelare Pio Esposito dopo la vittoria sull'Atalanta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Pio Esposito segna il primo gol in Nazionale e manda un messaggio preciso: “A chi mi scredita”

Leggi anche: Inter Kairat, parla Chivu: «Davanti giocheranno Pio Esposito e Lautaro Martínez perché sono compatibili. Su Thuram…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come hanno trascorso il Natale i campioni dello sport? I loro auguri; Lautaro Inter Cannavale | Il capitano nerazzurro è stato il primo a credere in me; Come finiranno Pisa-Juventus e Atalanta-Inter? I pronostici di Cruciani, Zazzaroni e Sabatini; Lautaro Martìnez guida la ripartenza: fame, numeri e un test chiave a Bergamo.

lautaro martinez ha messaggioLautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: “Lasciate in pace Pio Esposito” - Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha rivolto un messaggio a tutti gli italiani per tutelare Pio Esposito ... fanpage.it

lautaro martinez ha messaggioINTER - Lautaro Martinez: "Sono contento, abbiamo fatto un'ottima partita" - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Era uno scontro diretto, l'Atalanta è una squadra forte, è una squadra da rispe ... napolimagazine.com

lautaro martinez ha messaggioLautaro: “A Esposito va data la possibilità di sbagliare. Io in forma? Chi c’è dietro…” - Lautaro dopo la rete segnata contro l'Atalanta e che è valsa i tre punti e la conferma del primo posto in classifica ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.