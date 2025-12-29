Lautaro Martinez si conferma un elemento chiave nelle sfide tra Inter e Atalanta, dimostrando costantemente il suo valore. I dati raccolti dall’inizio della sua esperienza all’Inter evidenziano le sue prestazioni eccezionali, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra. La sua capacità di incidere in campo lo rende uno dei giocatori più importanti per i nerazzurri, mantenendo alto il livello di competitività del team.

Inter News 24 Lautaro Martinez continua ad essere un fattore determinante nelle partite tra Inter e Atalanta. I numeri pazzeschi del Toro contro la Dea. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Lautaro Martinez e l’Atalanta è ormai diventato un fattore determinante per i successi della Beneamata. Il capitano e implacabile centravanti argentino, punto di riferimento offensivo nello scacchiere tattico di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia —, ha raggiunto quota otto reti complessive contro la formazione orobica. La striscia realizzativa del “Toro” è iniziata nel gennaio 2020 e non si è più fermata, colpendo i bergamaschi sia a San Siro che al Gewiss Stadium. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez è l’ammazza Dea: i dati da quando è all’Inter sono pazzeschi

