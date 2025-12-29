Lautaro Martinez dopo il successo | Vittoria importante Ora dobbiamo fare questo

Dopo la recente vittoria, Lautaro Martinez ha commentato l’importanza del risultato e ha sottolineato i passi da seguire. Il capitano dell’Inter ha evidenziato la necessità di mantenere alta la concentrazione e di lavorare con costanza per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole riflettono l’impegno della squadra nel proseguire con dedizione e determinazione, consapevoli delle sfide future.

Inter News 24 Capitan Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria di ieri sera, indicando la strada su cosa bisogna fare adesso. Vediamo insieme le sue dichiarazioni. La Beneamata saluta l’anno nel migliore dei modi, espugnando il campo dell’Atalanta guidata da Raffaele Palladino, il tecnico campano noto per la sua identità di gioco moderna. A decidere il match è stato Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei meneghini, autore della rete decisiva nella ripresa. Grazie a questo successo, i nerazzurri tornano solitari in cima alla classifica di Serie A. Nel post-partita, il “Toro” ha commentato la vittoria ai microfoni di InterTV. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez dopo il successo: «Vittoria importante. Ora dobbiamo fare questo» Leggi anche: Di Francesco esaltato: «Vittoria meritata. Ora dobbiamo fare questo per far crescere il Lecce» Leggi anche: Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Fiorentina: «Vittoria importante, ora dobbiamo continuare a crescere. Espulsione? Ho perso lucidità. Sui giovani dico questo» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chivu dopo Bologna-Inter: Perché Lautaro Martinez in panchina? Non posso perdere giocatori per strada; Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: Lasciate in pace Pio Esposito; Lautaro Martinez e la frase d'elogio a Pio Esposito in tv: Date retta a me...; L’Inter vince a Bergamo e si regala un Capodanno da capolista. Lautaro riporta l’Inter in vetta, successo di misura nel finale. Spreco Samardzic per l’Atalanta - Finito in questi minuti il posticipo serale di serie A tra Atalanta e Inter, una sfida al cardiopalma fino all'ultimo minuto. sportface.it

Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi" - Dopo la vittoria dell’Inter sul difficile campo dell’Atalanta, Lautaro Martinez ha affidato a Inter TV la sua lettura del match, andando oltre. tuttomercatoweb.com

Lautaro Martinez ha un messaggio per gli italiani: “Lasciate in pace Pio Esposito” - Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha rivolto un messaggio a tutti gli italiani per tutelare Pio Esposito ... fanpage.it

L’Inter vince a Bergamo e torna in testa alla classifica: basta il gol di Lautaro Martinez su assist del neoentrato Pio Esposito dopo l’errore di Djimsiti. Quarta vittoria di fila per la squadra di Chivu: https://fanpa.ge/expiM - facebook.com facebook

L' #Inter batte l' #Atalanta e chiude l'anno in testa alla classifica: decisivo #Lautaro Martinez x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.