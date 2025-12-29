Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza dello scontro diretto. Ha anche espresso fiducia nelle capacità di Esposito, auspicando che possa portare soddisfazioni anche con la maglia dell’Italia. Le sue parole riflettono l’attenzione del team verso il percorso di crescita dei giovani e l’importanza delle sfide decisive in campionato.

Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Lautaro Martinez ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SULLA VITTORIA – « Era uno scontro diretto. L'Atalanta negli ultimi anni ha fatto tantissimo in campionato e in Europa, è una squadra da rispettare. Sapevamo quello che affrontavamo e oggi credo che abbiamo fatto un'ottima gara come le ultime stiamo facendo bene. Dobbiamo andare avanti: Questo regalo è per tutte le famiglie interiste, sono loro che ci stanno sempre dietro ».

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Oggi era uno scontro diretto! Esposito ci darà soddisfazioni, anche all’Italia! Ragazzi come lui…»

