Molti personaggi, che ha interpretato in 25 anni di carriera, condividono alcuni dei suoi segni particolari: un vago carattere techno-geek, la risata unica, baritonale e rauca, e una consuetudine a “sballarsi” un po’. Il canadese Seth Aaron Rogen, infatti, oltre a essere attore, regista, produttore, sceneggiatore e comico, è anche imprenditore: ha fondato Houseplant, brand di cannabis a uso ricreativo (legale in 24 Stati degli Usa) e di articoli per la casa. Film come The Interview, The Disaster Artist, Fratellastri a 40 anni, Strafumati, Cattivi vicini e il popolarissimo Suxbad. Tre menti sopra il pelo (considerato un’icona generazionale) lo rendono il più simpatico e una delle teste più indipendenti di Hollywood dal punto di vista creativo. 🔗 Leggi su Amica.it

L'attore comico Seth Rogen parla della sua carriera e dell'ultimo successo da 13 Grammy "The Studio"

