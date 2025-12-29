L’ateismo, spesso associato a una perdita di riferimenti spirituali, può contribuire a un senso di insoddisfazione e isolamento. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i pensieri negativi e i casi di depressione sono in crescita. La mancanza di una dimensione spirituale può influire sul benessere individuale, evidenziando l’importanza di un equilibrio tra spiritualità e salute mentale nella società moderna.

Pensieri negativi e suicidi sono in costante aumento, come dice pure l’Oms. Aver allontanato Dio ha creato un esercito di scontenti. I quali credono di colmare il loro vuoto negando la realtà: perfino interrompendo una gravidanza o cambiando il proprio sesso. Sono due i proverbi che hanno a che fare con la contentezza, «chi si contenta, gode» e «cuor contento Dio l’aiuta». Potremmo fonderli in una nuova massima: «Chi si contenta gode, quindi è contento, quindi il ciel lo aiuta». Il contentarsi è il primo fondamentale gradino alla contentezza, il non contentarsi il primo dello scontento, e lo scontento è il primo disequilibrio che con micidiale effetto domino squilibra tutta la costruzione mentale, portando alla depressione e al suicidio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ateismo crea una società di depressi

Leggi anche: Amiu, «situazione gravissima»: i debiti della società sotto torchio di una società specializzata

Leggi anche: Action thriller europeo: come una bugia crea una spirale di inganni e tensione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le diviseStudio7 sono pensate per elevare la tua professionalità, facendoti sentire a tuo agio in ogni momento della giornata. Scopri di più su: https://www.studio7creazioni.it/configuratore/ #AtelierStudio7 #DiviseProfessionali #Diviseparrucchieri #Divisaesteti - facebook.com facebook