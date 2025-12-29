Last Christmas gli Wham scalzano Mariah Carey dopo 5 anni di dominio
Dopo cinque anni di dominio, il brano natalizio degli Wham!
(Adnkronos) – Dopo un dominio durato cinque anni, 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey cede lo scettro di brano più ascoltato a 'Last Christmas' degli Wham!. È quanto emerge dai dati ufficiali FimiGfK relativi alla settimana 52, quella che va dal 19 al 25 dicembre. Il Natale 2025 riscrive solo in parte . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Last Christmas: gli Wham! superano Mariah Carey in classifica
Leggi anche: Dopo 41 anni, Last Christmas batte Mariah Carey: è la canzone numero uno al mondo
Last Christmas, gli Wham scalzano Mariah Carey dopo 5 anni di dominio - Dopo un dominio durato cinque anni, 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey cede lo scettro di brano più ascoltato a 'Last Christmas' degli Wham! msn.com
Last Christmas degli Wham: il viaggio di un classico senza tempo nelle classifiche globali - La straordinaria storia di 'Last Christmas' degli Wham: come una canzone natalizia ha conquistato generazioni e classifiche. notiziemusica.it
Last Christmas Wham successo canzone segreto storia e curiosità della hit natalizia intramontabile - La nascita di "Last Christmas" degli Wham“Last Christmas” degli Wham! assodigitale.it
Last Christmas p.2 : @nikydeejay Milano, Lombardia, - facebook.com facebook
Last Christmas p.2 : @nikydeejay Milano, Lombardia, #Milano #Capodanno x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.