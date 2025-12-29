L’assurda teoria dei vaccini Covid trasmissibili

Recentemente si diffonde una teoria secondo cui i vaccini Covid-19 avrebbero trasmesso Spike e mRNA anche ai non vaccinati. In particolare, una clip presenta il chimico Brian Hooker che sostiene di aver trovato tracce di questi componenti nei soggetti non vaccinati. È importante analizzare con attenzione queste affermazioni, verificare le fonti e consultare esperti per comprendere meglio la questione e distinguere tra evidenze scientifiche e informazioni non confermate.

Circola una clip dove il chimico Brian Hooker sostiene che sarebbero state trovate Spike e mRNA dei vaccini contro la Covid-19 anche nei non vaccinati. E tutto questo sarebbe un problema, secondo la narrazione di Hooker, personaggio apprezzato negli ambienti No vax. La spiegazione è ignota solo a chi continua ad avere gravi lacune in merito. Chiunque risulti positivo al SARS-CoV-2 lo è perché viene rivelata la presenza genetica del virus. Ci sono anche test diagnostici che possono trovare la Spike. Invece non esistono ancora veri e propri vaccini trasmissibili. Conosciamo rarissimi casi in cui vaccini vivi attenuati sono stati trasmessi, ma qui si parla di vaccini a mRNA o che usano vettori virali a DNA. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Dieci bimbi morti a causa dei vaccini Covid Leggi anche: Così i vaccini contro il Covid potrebbero diventare un'arma inaspettata per la cura dei tumori Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’assurda teoria dei vaccini Covid trasmissibili - In una clip possiamo sentire il chimico Brian Hooker sostenere la tesi dei vaccini Covid trasmissibili. open.online

