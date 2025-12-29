L’arresto di Hannoun e le accuse di Israele | perché non dobbiamo chiedere scusa

🔊 Ascolta la notizia

L’arresto di Hannoun e le recenti accuse di Israele sollevano questioni importanti sul rispetto dei diritti e sui doppi standard adottati. Mentre la destra critica il movimento, accoglie Netanyahu, evidenziando una discrepanza che richiede riflessione. È fondamentale mantenere un approccio garante e obiettivo, distinguendo tra inchieste e responsabilità, senza ignorare le sofferenze e le atrocità che si verificano a Gaza.

l8217arresto hannoun accuse israeleFondi ad Hamas, Mahmoud Hannoun: “Le prove? Fornite solo da Israele. Per loro terroristi anche i bimbi” - Il figlio del principale indagato Mohammad Hannoun: “Lui lavora tranquillamente con le associazioni benefiche da quarant’anni. ilsecoloxix.it

l8217arresto hannoun accuse israeleIl legale di Hannoun: "Accuse infondate, è un caso politico" - Dario Rossi, l'avvocato che difende l'uomo considerato a capo della cellula italiana di Hamas, ricorda che era già stato indagato e archiviato ... rainews.it

l8217arresto hannoun accuse israeleMohammad Hannoun: il dossier israeliano e l'attività filo-Hamas in Europa - Un documento aperto del Ministero israeliano della Diaspora del settembre 2024, la mappa dei movimenti filohamas in Europa, un capitolo italiano e tutto dedicato a Mohammad Hannoun. tg.la7.it

