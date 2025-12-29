L’arresto di Hannoun e le accuse di Israele | perché non dobbiamo chiedere scusa

L’arresto di Hannoun e le recenti accuse di Israele sollevano questioni importanti sul rispetto dei diritti e sui doppi standard adottati. Mentre la destra critica il movimento, accoglie Netanyahu, evidenziando una discrepanza che richiede riflessione. È fondamentale mantenere un approccio garante e obiettivo, distinguendo tra inchieste e responsabilità, senza ignorare le sofferenze e le atrocità che si verificano a Gaza.

Il legale di Hannoun: "Accuse infondate, è un caso politico" - Dario Rossi, l'avvocato che difende l'uomo considerato a capo della cellula italiana di Hamas, ricorda che era già stato indagato e archiviato ... rainews.it

Mohammad Hannoun: il dossier israeliano e l'attività filo-Hamas in Europa - Un documento aperto del Ministero israeliano della Diaspora del settembre 2024, la mappa dei movimenti filohamas in Europa, un capitolo italiano e tutto dedicato a Mohammad Hannoun. tg.la7.it

L’arresto di Hannoun e le accuse di Israele: perché non dobbiamo chiedere scusa

Nelle carte dell'inchiesta sui finanziatori in Italia di #Hamas che ha portato all'arresto di #Hannoun, compare anche il nome di #Shahin, l'imam di #Torino "graziato" dalle toghe x.com

Dopo l'arresto di Hannoun la sinistra fa fatica a dissociarsi e anzi ancora fa passare Hannoun come un mezzo perseguitato. Pure l'Anpi non si smentisce e non condanna. Le comunità islamiche ovviamente prendono le parti del leader pro Pal. Che vergogna! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.