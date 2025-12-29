L’appello del Comune di Bergamo | Capodanno senza fuochi d’artificio
Il Comune di Bergamo invita a celebrare il Capodanno senza fuochi d’artificio, promuovendo festeggiamenti più sicuri, rispettosi e sostenibili. L’obiettivo è ridurre il rischio per animali domestici e selvatici, che ogni anno subiscono conseguenze negative a causa dei botti. Una scelta consapevole per tutelare l’ambiente e la sicurezza di tutti durante le festività.
LA NOTA. Per festeggiamenti più sicuri, rispettosi, sostenibili: «Ogni anno aumentano gli animali colpiti, domestici e selvatici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L’appello del garante degli animali di Bergamo | A Capodanno non festeggiamo coi botti.
