L’appello del Comune di Bergamo | Capodanno senza fuochi d’artificio

Il Comune di Bergamo invita a celebrare il Capodanno senza fuochi d’artificio, promuovendo festeggiamenti più sicuri, rispettosi e sostenibili. L’obiettivo è ridurre il rischio per animali domestici e selvatici, che ogni anno subiscono conseguenze negative a causa dei botti. Una scelta consapevole per tutelare l’ambiente e la sicurezza di tutti durante le festività.

Capodanno, il Comune di Bergamo contro i botti: «Pericolosi, inquinano e causano problemi agli animali» - Prima di tutto per questione di sicurezza ma anche perché «rappresentano una fonte di disagio per molte pers ... bergamo.corriere.it

L’appello del garante degli animali di Bergamo: «A Capodanno non festeggiamo coi botti» - «Lancio l’accorato appello a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con canti di gioia, non sparando botti». ecodibergamo.it

