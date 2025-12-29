L’Anno che Verrà Capodanno RAI 2026 a Catanzaro | tutti i divieti per la sicurezza

Per il Capodanno RAI 2026 a Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita ha adottato un'ordinanza con specifiche misure di sicurezza, in vista dello spettacolo “L’Anno che Verrà”. Queste disposizioni mirano a garantire la tranquillità dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico durante l’evento. Di seguito, vengono elencati i principali divieti e le precauzioni previste per la serata.

L'Anno che Verrà: Capodanno RAI 2026 a Catanzaro scatta l'ordinanza per la sicurezza pubblica In occasione del Capodanno RAI 2026, con lo storico show "L'Anno che Verrà" in programma a Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita ha firmato un'ordinanza con una serie di misure straordinarie finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell'incolumità dei

