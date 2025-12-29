Lanciati nuovi missili a lungo raggio | allarme in Asia così Kim sfida l’Occidente

La Corea del Nord ha condotto due test di missili da crociera strategici a lungo raggio sul Mar Giallo, secondo quanto riportato dalla Korean Central News Agency. Questi lanci mirano a verificare la prontezza e le capacità delle forze missilistiche di Pyongyang, suscitando preoccupazioni tra gli osservatori internazionali e aumentando la tensione nella regione asiatica.

La Corea del Nord ha testato due missili da crociera strategici a lungo raggio. Secondo la Korean Central News Agency (Kcna), i lanci hanno avuto luogo sul Mar Giallo e avevano lo scopo di valutare la prontezza e la capacità di combattimento delle unità missilistiche di Pyongyang. La stessa agenzia nordcoreana ha definito l'operazione come una verifica della " postura di risposta alla controffensiva e della capacità di combattimento delle sottounità missilistiche a lungo raggio ". Kim Jong Un, riferiscono i media di Stato, ha osservato il test rilasciando dichiarazioni emblematiche: " Il governo e il partito al potere della Corea del Nord dedicheranno, come sempre, tutti i loro sforzi allo sviluppo illimitato e sostenibile della forza di combattimento nucleare statale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

