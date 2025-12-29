Lampedusa il Comune sbarca su WhatsApp per parlare con i cittadini

Il Comune di Lampedusa e Linosa ha avviato un servizio WhatsApp dedicato ai cittadini, per offrire comunicazioni ufficiali e informazioni di pubblica utilità in modo diretto e immediato. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso alle notizie e migliorare la comunicazione tra l’amministrazione e la comunità locale, garantendo un canale pratico e efficace per aggiornamenti e servizi utili.

Lampedusa, consegnati attestati di merito e borse di studio agli studenti - Il sindaco Filippo Mannino: "Orgogliosi dei nostri giovani, esempio di impegno e determinazione" ... agrigentonotizie.it

Agrigento Capitale della Cultura porta a Lampedusa “L’uomo e il cielo. Dall’antichità alla scienza e all’inquinamento luminoso”. Si tratta di un evento esclusivo che dopo il Comune di Comitini, si svolgerà anche a Lampedusa domani lunedì 29 dicembre, co - facebook.com facebook

