Lampedusa il Comune sbarca su WhatsApp per parlare con i cittadini
Il Comune di Lampedusa e Linosa ha avviato un servizio WhatsApp dedicato ai cittadini, per offrire comunicazioni ufficiali e informazioni di pubblica utilità in modo diretto e immediato. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso alle notizie e migliorare la comunicazione tra l’amministrazione e la comunità locale, garantendo un canale pratico e efficace per aggiornamenti e servizi utili.
Il Comune di Lampedusa e Linosa ha attivato un canale WhatsApp dedicato alle comunicazioni ufficiali e alle informazioni di pubblica utilità. L’annuncio è stato dato dal sindaco Filippo Mannino, che ha spiegato come il nuovo strumento permetterà di raggiungere in modo diretto e immediato i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
