LaLiga premia il Barça di Flick Lamine e Raphinha al Globe Soccer Gala

LaLiga ha assegnato cinque premi durante il Globe Soccer Gala di Dubai, riconoscendo le eccellenze del calcio spagnolo. Tra i premiati, il Barça di Flick, Lamine e Raphinha, che si sono distinti per le loro prestazioni nella stagione. Questa premiazione, alla sua prima edizione, rappresenta un momento importante per il calcio spagnolo, confermando il valore e la qualità delle squadre e dei giocatori della Liga.

2025-12-29 00:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Per la prima volta, LaLiga ha consegnato cinque premi al Globe Soccer Gala di Dubai. Frutto di un'alleanza strategica per espandere il marchio del campionato spagnolo in tutto il Medio Oriente, il Barcellona ha vinto quattro dei cinque trofei. Joan Laporta ha avuto molto lavoro, visto che è arrivato a ritirare tre premi, quello di migliore squadra dell'ultima Lega 2425, quello di miglior attaccante, andato a Rapinha, e quello di miglior allenatore della Lega, andato a Hansi Flick, come non poteva essere altrimenti.

