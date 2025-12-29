L’aeroporto di Palermo chiude il 2025 con 9,2 milioni di passeggeri | miglior risultato della sua storia

Nel 2025, l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” ha registrato il suo miglior risultato storico, con 9,2 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. La media di viaggiatori per volo si è attestata a 151, rispetto ai 147 del 2024, confermando la crescita costante del traffico aereo nella struttura.

