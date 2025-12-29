L’aeroporto di Palermo chiude il 2025 con 9,2 milioni di passeggeri | miglior risultato della sua storia
Nel 2025, l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” ha registrato il suo miglior risultato storico, con 9,2 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. La media di viaggiatori per volo si è attestata a 151, rispetto ai 147 del 2024, confermando la crescita costante del traffico aereo nella struttura.
Nel 2025 l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha raggiunto il miglior risultato della sua storia: 9,2 milioni di passeggeri (+3,3%) e una media di 151 (147 nel 2024) viaggiatori per volo.Il 2025 segna infatti l’avvio di un percorso industriale strutturato, che punta a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
