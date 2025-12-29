Lady Louise Windsor è la nuova beauty icon della famiglia reale inglese?

Lady Louise Windsor si sta affermando come una nuova figura di stile all’interno della famiglia reale britannica. Nel frattempo, Beatrice ed Eugenia di York, insieme alle loro famiglie, appaiono meno protagoniste nel panorama pubblico, mentre il coinvolgimento del padre nello scandalo Epstein ha influito sulla percezione mediatica. Questa evoluzione riflette i cambiamenti e le nuove dinamiche all’interno della famiglia reale e del suo modo di comunicare con il pubblico.

Beatrice ed Eugenia di York (con le loro famiglie e i loro figli e il padre coinvolto nel grande scandalo Epstein), hanno fatto il loro tempo. Le loro acconciature, tra raccolti e boccoli e cerchietti di velluto, sono ancora sotto i riflettori ma sorprendono e incuriosiscono meno. Così anche Zara Tindall e Kate Middleton e Charlotte di Galles: si osservano e si commentano ma lo sguardo cerca qualcosa di nuovo. Di sorprendente. E anche la piccola Charlotte, mini me di mamma Katherine, non riserva al momento molte sorprese. Ma c'è chi accontenta ogni curiosità: si tratta di Lady Louise Windsor. Membro molto fiero, indipendente e coraggioso, della Royal Family britannica.

