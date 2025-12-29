Ladri tentano il colpo alla Gaia Energy messi in fuga dai guardiani virtuali

Durante la notte, tre individui hanno cercato di entrare nel deposito di Gaia Energy, situato nella zona industriale di Gricignano. L'intervento tempestivo dei sistemi di sicurezza virtuali ha permesso di mettere in fuga i malintenzionati, garantendo la tutela delle proprietà aziendali. L'episodio sottolinea l'importanza delle misure di sicurezza avanzate per proteggere i beni e il patrimonio delle imprese.

Tre ladri sono stati allontanati in piena notte dall'esterno di uno dei depositi dell'azienda "Gaia Energy”, società con sede nella zona industriale di Gricignano.I malfattori si sono avvicinati all’azienda attraversando un terreno adiacente. Con il volto coperto erano in cerca di un varco da cui. 🔗 Leggi su Casertanews.it

