L'accoglienza dei tifosi della Roma per De Rossi e l'abbraccio con Dybala | Bentornato a casa

Prima della partita tra Roma e Genoa, l’Olimpico ha accolto Daniele De Rossi con entusiasmo, rendendogli omaggio con striscioni e un caloroso abbraccio con Dybala, simbolo di un legame speciale tra il club e i suoi tifosi. Un momento di commozione che ha sottolineato il valore dell’affetto e della storia condivisa, celebrando il ritorno di una figura iconica nel cuore della Roma.

Tutto l'Olimpico ha omaggiato De Rossi prima della partita tra Roma e Genoa: tanti striscioni e l'abbraccio speciale con Dybala immortalato dalle telecamere.

Cori, striscioni, abbracci: la prima volta di De Rossi da avversario a Roma è da brividi - Il tecnico del Genoa accolto dagli abbracci dell'Olimpico e da quello dei suoi ex giocatori Dybala, Soulé e Mancini. gazzetta.it

Roma-Genoa, De Rossi e la strana accoglienza dell'Olimpico: striscioni e cori solo dopo 15' - Daniele De Rossi è tornato per la prima volta da avversario all’Olimpico, in qualità di allenatore del Genoa, confrontandosi con quello che resterà per sempre il club del suo cuore. sport.virgilio.it

Juve-Roma, Del Piero in campo con maglia dedicata a lui: Che emozione

#Napoli festeggia la vittoria della #Supercoppa: l'accoglienza dei tifosi alla squadra dopo il ritorno in Italia x.com

Dybala a Torino con la Roma La prima accoglienza dei tifosi Juve - facebook.com facebook

