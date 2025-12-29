Laboratori di cucito e moda sostenibile

Tra gennaio e febbraio 2026, lo spazio Recreos propone due laboratori di cucito e moda sostenibile. Destinati a chi desidera approfondire le tecniche sartoriali, questi percorsi pratici a numero chiuso offrono l’opportunità di sperimentare e acquisire competenze in un ambiente creativo e curato, promuovendo un approccio consapevole e rispettoso delle risorse. Un’occasione per chi vuole avvicinarsi alla moda sostenibile con metodo e attenzione.

