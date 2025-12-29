La zeppetta di Zhegrova il tocco del novello Altafini della Juve
Una volta c'era Josè Altafini: entrava nell'ultima parte di match e trovava il modo di rendersi utile, vuoi con un gol o con una giocata importante. Adesso c'è Edon Zhegrova, 26enne kosovaro con cittadinanza albanese che non è a fine carriera come il vecchio' Josè dell'epoca ma che non ha (ancora) i novanta minuti nelle gambe essendo reduce da un lunghissimo periodo di inattività. E allora Spalletti e la Juventus lo usano per quello che può: gli vengono concessi venti-trenta minuti e si aspettano risultati concreti. Cosa che l'ex giocatore del Lille riesce spesso a portare a casa: a Pisa, sabato sera, ha dato il via all'azione del vantaggio di Kalulu, cercando poi personalmente la via della rete e comunque cambiando la partita con il talento di chi sa di avere nei piedi giocate non banali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
