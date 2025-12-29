La zeppetta di Zhegrova il tocco del novello Altafini della Juve

Una volta c'era Josè Altafini: entrava nell'ultima parte di match e trovava il modo di rendersi utile, vuoi con un gol o con una giocata importante. Adesso c'è Edon Zhegrova, 26enne kosovaro con cittadinanza albanese che non è a fine carriera come il vecchio' Josè dell'epoca ma che non ha (ancora) i novanta minuti nelle gambe essendo reduce da un lunghissimo periodo di inattività. E allora Spalletti e la Juventus lo usano per quello che può: gli vengono concessi venti-trenta minuti e si aspettano risultati concreti. Cosa che l'ex giocatore del Lille riesce spesso a portare a casa: a Pisa, sabato sera, ha dato il via all'azione del vantaggio di Kalulu, cercando poi personalmente la via della rete e comunque cambiando la partita con il talento di chi sa di avere nei piedi giocate non banali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La "zeppetta" di Zhegrova, il tocco del novello Altafini della Juve Leggi anche: Kosovo Svizzera, la decisione finale su Zhegrova: la scelta del CT sull’attaccante della Juve. Le formazioni ufficiali Leggi anche: Zhegrova e quella «follia» secondo Spalletti: pregi e difetti del suo Juve Torino, i numeri non mentono. Dentro al derby della Mole del kosovaro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La zeppetta di Zhegrova, il tocco del novello Altafini della Juve. La "zeppetta" di Zhegrova, il tocco del novello Altafini della Juve - Così Spalletti sull'attaccante decisivo quando entra nell'ultima parte di gara Una volta c'era Josè Altafini: entrava nell'ultima parte di match e trovava il modo di rendersi u ... ilgiornale.it

Juventus, ecco il vero Zhegrova, il soprannome Zeppetta e gli occhiali di Spalletti - Juve e cambia la partita: dribbling, intensità e crescita difensiva. sport.virgilio.it

Spalletti ha trovato il soprannome a Zhegrova: "Zeppetta". Da dove nasce - Mai nessuno aveva dato un nome a quella cosa che per tanti anni ha reso unico Zhegrova nel mondo del calcio: il suo tocco di palla. msn.com

Spalletti ha trovato il soprannome a Zhegrova: "Zeppetta". Da dove nasce. - facebook.com facebook

Zhegrova: "Voglio mettere le mie qualità a disposizione della Juve. La 'zeppetta' Mi viene naturale, ringrazio il mister per aver inventato un termine per me" ow.ly/Trht50XPms0 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.