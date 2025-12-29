La Volta Buona pagelle del 29 dicembre | Orietta Berti alla conquista dei giovani 9 e i momenti TV clou del 2025 8

Dopo la pausa natalizia, torna su Rai1 “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. In questa puntata, vengono assegnate le pagelle del 29 dicembre, con Orietta Berti che conquista i giovani e i momenti televisivi più significativi del 2025. Un appuntamento che offre uno sguardo equilibrato sugli eventi recenti, mantenendo un tono semplice e diretto, adatto a un pubblico che cerca informazioni chiare e precise.

Dopo la pausa natalizia torna l'appuntamento con uno dei programmi più amati del pomeriggio di Rai1 ovvero La Volta Buona, condotto come sempre da Caterina Balivo. Nella puntata del 29 dicembre non può mancare un bilancio di quanto accaduto nella tv italiana durante il 2025, con la Balivo e gli ospiti in studio che ripercorrono i momenti più iconici, dando anche uno sguardo alla televisione che verrà nel 2026. Tra gli eventi più attesi del nuovo anno ci sarà il ritorno di Affari Tuoi con la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia, il Sanremo di Conti e il sequel (probabile) di Sandokan.

