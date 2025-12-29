La voce di Cupido risuona ‘purché finisca bene’

La serie “La voce di Cupido” inaugura il ciclo di commedie romantiche “Purché finisca bene”, in onda su Rai 1 a partire da martedì 30 dicembre. Rai Fiction prosegue così la sua proposta di contenuti leggeri e coinvolgenti, anche durante le festività, offrendo al pubblico nuove storie per trascorrere momenti di intrattenimento sobrio e di qualità.

I podcast vanno tanto di moda e Rai Fiction non poteva non occuparsene. Così, continuando a proporre novità al pubblico anche durante le festività, dopo la miniserie Se Fossi Te lascia spazio a nuovi titoli del ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene e il primo, in onda domani sera – martedì 30 dicembre – su Rai 1, si intitola La voce di Cupido. Protagonista principale del film tv, prodotto da Pepito Produzioni per la regia di Ago Panini e girato in provincia di Cosenza (tra Rende, Taverna, Zumpano, Castrolibero e San Pietro in Guarano), è Chiara Francini, che aveva già preso parte a questa collana con i titoli Piccoli segreti, Grandi bugie del 2016 e Una scomoda eredità del 2022. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

