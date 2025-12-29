La vocazione di Tarik Muharemovi?

Tarik Muharemovi ha una vocazione precisa: osservare il mondo con occhi curiosi e uno sguardo severo, consapevole del caos che lo caratterizza. La sua prospettiva si distingue per sobrietà e chiarezza, riflettendo un approccio equilibrato e ponderato. In un contesto complesso e spesso disordinato, Tarik cerca di trovare una visione lucida e composta, contribuendo con la sua attenzione e il suo pensiero analitico alla comprensione di ciò che ci circonda.

Ha occhi severi e lo sguardo curioso di chi sa che là fuori è tutto un gran caos, ma che, tutto sommato, quel gran caos non è niente male. Basta interpretarlo e il gioco è fatto. Servono qualche punto di riferimento, definire un perimetro valoriale e poi liberare la fantasia. Lo fa da sempre Tarik Muharemovi?. Lo fa per necessità, perché serve far questo quando sei nato in un altrove continuo. Bosniaco di origine, ma sloveno di nascita, musulmano tra i cattolici, attaccante di spirito, ma difensore di ruolo, mancino di piede, ma spesso messo a destra per necessità, grande e grosso di fisico, ma rapido per vocazione: nell'imparare, nel correre, nel fregarsene delle barriere, nei pregiudizi, nel ragionamento.

