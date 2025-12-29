Durante la puntata di Zona Bianca del 28 dicembre su Rete 4, Bernardini De Pace ha affrontato il tema della famiglia del bosco, sollevando importanti questioni sia dal punto di vista giuridico che etico. La discussione, ricca di spunti di riflessione, ha messo in luce vari aspetti della realtà familiare e delle responsabilità dei genitori, offrendo un’occasione per approfondire un argomento complesso e spesso controverso.

News Tv. La puntata di Zona Bianca, andata in onda su Rete 4 domenica 28 dicembre, si è rapidamente trasformata in un confronto serrato sul piano giuridico e sul piano etico. Il focus della trasmissione è stato ancora una volta il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, la coppia composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che ha scelto uno stile di vita neorurale nei dintorni di Chieti. Su decisione dell’autorità giudiziaria, i loro tre figli sono stati temporaneamente allontanati e collocati in una casa famiglia, in attesa di ulteriori accertamenti. Nel confronto televisivo è emersa con forza la voce di Annamaria Bernardini De Pace, avvocata e riconosciuta esperta di diritto di famiglia, chiamata in studio come opinionista, che fin dalle prime battute ha espresso una posizione chiara e destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La verità sui genitori”. Bernardini De Pace, l’intervento choc sulla famiglia del bosco

Leggi anche: “La verità sui genitori”. Famiglia nel bosco, il duro commento dell’avvocato Bernardini De Pace in tv

Leggi anche: “La verità sui genitori”: il duro giudizio di Bernardini De Pace sul caso della famiglia nel bosco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco, Bernardini De Pace scatena lo studio: "I genitori non hanno diritti" - I genitori hanno solo doveri e non hanno diritti, e i figli non sono di loro proprietà. msn.com