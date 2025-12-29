La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski

La Val di Fiemme si prepara ad accogliere la finale del Tour de Ski, in programma il 3 e 4 gennaio. Per la 20ª edizione, l'evento vedrà la partecipazione dei migliori fondisti internazionali, provenienti da oltre 20 paesi. Un appuntamento importante per lo sci di fondo, che conferma la tradizione sportiva della regione e la sua capacità di ospitare eventi di livello mondiale.

Il 3 e 4 gennaio la Val di Fiemme ospiterà la finale del Tour de Ski. In gara, per la 20esima edizione, i 200 migliori fondisti del mondo. Tra i favoriti Johannes Høsflot Klæbo, quattro volte vincitore del Tour de Ski, e l’altro norvegese Martin Løwstrøm Nyenget, vincitore a novembre della 10. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

