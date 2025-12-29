La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski
La Val di Fiemme si prepara ad accogliere la finale del Tour de Ski, in programma il 3 e 4 gennaio. Per la 20ª edizione, l'evento vedrà la partecipazione dei migliori fondisti internazionali, provenienti da oltre 20 paesi. Un appuntamento importante per lo sci di fondo, che conferma la tradizione sportiva della regione e la sua capacità di ospitare eventi di livello mondiale.
Il 3 e 4 gennaio la Val di Fiemme ospiterà la finale del Tour de Ski. In gara, per la 20esima edizione, i 200 migliori fondisti del mondo. Tra i favoriti Johannes Høsflot Klæbo, quattro volte vincitore del Tour de Ski, e l’altro norvegese Martin Løwstrøm Nyenget, vincitore a novembre della 10. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Tour de Ski 2026, Italia con vista olimpica tra Dobbiaco e Val di Fiemme
Leggi anche: I 20 anni di Tour de Ski in Val di Fiemme
?? La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski.
La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski - Il 3 e 4 gennaio la Val di Fiemme ospiterà la finale del Tour de Ski. trentotoday.it
A Castello di Fiemme, un quadrilocale ampio e luminoso, inserito in una palazzina intima di sole quattro unità, pensato per chi sogna tranquillità, privacy e qualità della vita. Qui il tempo rallenta: la stufa ad olle scalda le serate d'inverno, i balconi panoramici e l - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.