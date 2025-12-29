La Treccani incorona Leone XIV personaggio dell’anno | maestro di sobrietà misura e ascolto

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’Anno 2025 dalla Treccani, riconoscendone l’impegno nel valorizzare valori essenziali dell’esperienza cristiana come sobrietà, misura e ascolto. Il suo pontificato si distingue per un approccio improntato alla pace disarmata e al dialogo, contribuendo a promuovere un esempio di leadership ispirata alla moderazione e alla serenità.

Papa Leone XIV è il personaggio dell'anno 2025. "Per avere improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, e a promuovere una pace disarmata e disarmante". Questa la motivazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, che riconosce nel pontificato di Prevost l'incarnazione di "una Chiesa povera per i poveri" in un tempo segnato da conflitti, polarizzazioni e leadership muscolari. A scegliere il pontefice – eletto l'8 maggio scorso come successore di Papa Francesco – è stato il Libro dell'Anno Treccani 2025.

