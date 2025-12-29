La Toscana brinda al ristorante | 8mila locali aperti e incassi record per l’ultimo dell’anno

In Toscana, la cucina casalinga lascia spazio alla convivialità dei ristoranti, che registrano circa 8.000 locali aperti e incassi record per la notte di Capodanno. La scelta di trascorrere l’ultimo dell’anno in un ristorante riflette l’importanza di un’atmosfera conviviale, di un servizio professionale e di un’esperienza gastronomica condivisa, preferita rispetto alla tradizionale cena domestica.

La cucina di casa può attendere. Per la notte più lunga dell’anno, i toscani scelgono la comodità, il servizio e l’atmosfera delle sale apparecchiate. I dati elaborati da Confcommercio Toscana su base Fipe fotografano un settore in salute. Saranno almeno 285.600 i residenti che festeggeranno San Silvestro al ristorante. Si tratta di quasi l’8% della popolazione regionale. Un esercito di commensali pronto a lasciarsi alle spalle il 2025 godendosi una serata senza pensieri. Il prezzo? Non per tutte le tasche, ma in linea con la festa. La spesa media stimata è di 94 euro per il solo cenone. La cifra sale a 120 euro se nel pacchetto è incluso anche il veglione con musica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

