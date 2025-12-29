La torta di nozze prende fuoco Sposo ustionato durante la festa

Durante una festa di matrimonio nell’Avellinese, la torta nuziale ha preso fuoco, causando un incidente che ha coinvolto lo sposo, rimasto ustionato. Un evento inatteso che ha interrotto i festeggiamenti e richiesto interventi di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza durante le celebrazioni pubbliche e private, anche in occasioni speciali come i matrimoni.

Torta nuziale in fiamme nell'Avellinese: e lo sposo rimane ustionato. Doveva essere un momento magico. Le luci che si abbassano in sala, per far risaltare le fontane luminose che sprizzano scintille accanto alla torta nuziale. Era il momento clou, a mezzanotte, della festa di due giovani sposi ad Ariano Irpino. Ma proprio quelle scintille innescano un incendio furibondo, che si estende in pochi minuti e genera il panico tra gli oltre 200 invitati. Il bilancio finale è di ingenti danni alla struttura che ospita il ricevimento, con lo sposo ricoverato in ospedale e poi dimesso per le ustioni riportate tentando di spegnere le fiamme.

Avellino, la torta nuziale prende fuoco durante il matrimonio: incendio in sala, sposo ustionato e invitati in fuga - In pochi secondi, invece, il taglio della torta si è trasformato in una scena di panico, tra fiamme, fumo e persone ... msn.com

Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti - Le fontane luminose sulla torta hanno innescato le fiamme nell'hotel di Ariano Irpino. ilfattoquotidiano.it

Una coppia di Calitri stava festeggiando le nozze in un noto hotel avellinese quando è partito un rogo da un candelotto posto sulla torta nuziale. - facebook.com facebook

