La Top 30 dei tennisti più ricchi del 2025 | comanda Alcaraz due azzurri tra i primi cinque Djokovic lontano dalla vetta

Ecco la classifica dei trenta tennisti più ricchi del 2025, pubblicata dall’ATP. Alcaraz guida la graduatoria, seguito da Sinner tra gli italiani. Djokovic si trova lontano dalla vetta, riflettendo un andamento diverso rispetto alle stagioni precedenti. La lista evidenzia le performance economiche dei protagonisti del circuito, con i guadagni ufficiali ottenuti durante l’anno. Un quadro aggiornato delle star del tennis e delle loro entrate.

Nei giorni scorsi l'Atp ha ufficializzato la classifica dei trenta tennisti che più hanno guadagnato nel 2025: ovviamente ai primi due posti ci sono i primi due del ranking mondiale e che hanno letteralmente dominato la stagione, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente al primo e secondo posto con 21,354,778$ e 19.120,641$.

L'ATP ha reso noto la classifica dei trenta tennisti più ricchi del 2025 Tra questi ci sono anche Cobolli e Musetti.