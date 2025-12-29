La Ternana in visita a Molino Silla
La Ternana Calcio ha visitato Molino Silla, consolidando una lunga amicizia con la Comunità Incontro. Un incontro che si rinnova anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, rafforzando i legami di solidarietà e collaborazione tra le due realtà. Un gesto di attenzione e vicinanza che testimonia l’importanza di valori condivisi e di un rapporto duraturo nel tempo.
Una lunga amicizia lega la Comunità Incontro alla Ternana Calcio. Un’amicizia che si è rinnovata nel segno dell’affetto anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie. "I colori rossoverdi sono scesi in campo a Molino Silla in numerose occasioni e anche la nuova proprietà non ha voluto far mancare la sua vicinanza all’opera comunitaria fondata da don Pierino Gelmini ", sottolineano dalla casa-madre del centro di recupero per le dipendenze a Molino Silla. Il capo struttura Giampaolo Nicolasi, insieme al direttivo e allo staff multidisciplinare, ieri mattina ha accolto la presidente rossoverde Claudia Rizzo, i calciatori del settore Primavera e alcuni collaboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
