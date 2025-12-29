La sinistra dovrebbe difendere le occupazioni non tifare per sgomberare CasaPound

La vicenda di Spin Time e CasaPound evidenzia l’importanza di distinguere tra diverse forme di occupazione. La sinistra dovrebbe concentrarsi sulla tutela dei diritti, evitando di schierarsi automaticamente a favore dello sgombero. Un confronto equo richiede analisi approfondite e rispetto delle singole situazioni, senza semplificazioni o strumentalizzazioni. Solo così si può affrontare con equilibrio e coerenza il tema delle occupazioni e dei diritti sociali.

Spin Time rischia lo sgombero insieme a CasaPound. Un accostamento che mette sullo stesso piano esperienze radicalmente diverse e che non aiuta a cogliere il vero nodo della questione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Piantedosi: “Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da sgomberare”

Soccorso rosso | la sinistra scende in campo per evitare lo sgombero degli abusivi dello Spin Time.

