La sfida di Hamas | Non rinunceremo alle armi Trump dopo l’incontro con Netanyahu | Pagherete un prezzo

L'ala militare di Hamas ha confermato che non rinuncerà alle armi, rafforzando le tensioni nella regione. In vista dell'incontro tra Donald Trump e Beniamin Netanyahu, le dichiarazioni evidenziano le sfide diplomatiche e di sicurezza ancora in atto. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation e un'attenzione internazionale rivolta alle possibili conseguenze di questi sviluppi.

Alla vigilia dell'incontro tra Donald Trump e Benyamin Netanyahu, l'ala militare di Hamas ha ribadito che il gruppo islamista non rinuncerà alle armi. Proprio mentre il presidente americano si preparava a ricevere il premier israeliano a Mar-a-Lago, il nuovo portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, Abu Obeida, ha dichiarato che la resistenza armata continuerà "finché l'occupazione continuerà", anche "a mani nude". Poche ore dopo, al termine del colloquio con Netanyahu, Trump ha lanciato un ultimatum diretto a Hamas, avvertendo che se il gruppo "non disarma" a breve "pagherà un prezzo". "Daremo un breve tempo ad Hamas per disarmare, altrimenti pagherà", ha detto il presidente americano, legando l'avvio della ricostruzione di Gaza alla consegna delle armi da parte del movimento islamista.

Hamas: "Non rinunceremo alle armi" - Abu Obeida, il nuovo portavoce dell'ala militare di Hamas, in attesa dell'esito dell'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu a Mar- rainews.it

Netanyahu a Mar-a-Lago, alle 19 italiane l'incontro con Trump. Ala militare di Hamas: «Non rinunceremo alle armi» - Lago, in Florida, il segretario di Stato americano Marco Rubio, prima del colloquio con il presidente Donald Trump ... ilgazzettino.it

