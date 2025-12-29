La Serie A continua a essere il Lautaro Park

L’ultima giornata della Serie A 2025 conferma il ruolo centrale del Lautaro Park, il terreno di casa di Martínez. In questa stagione, il centravanti dell’Inter si distingue per le sue prestazioni decisive, consolidando la sua posizione come protagonista indiscusso del campionato. Tra fatti e parole, il Lautaro Park si conferma il luogo di riferimento per il calcio italiano, dove l’attaccante dimostra ogni volta il suo valore e la sua determinazione.

I fatti, e le parole. L’ultima giornata della Serie A nel 2025 ristabilisce il primato del Lautaro Park, il giardino di casa Martínez dove il centravanti dell’Inter fa quel che vuole, quando e come vuole. Non da solo, certo: l’imprescindibile Christian Pulisic, il trascinante Rasmus Højlund, compagni-rivali di giochi che includono i salva risultato Mile Svilar e Mike Maignan, o quel David Neres che da fattore in Arabia ha spedito a Cremona il fratello sbiadito, per riposare. Ma da ormai otto stagioni il numero 10 nerazzurro cova una tale continuità, specie nelle partite importanti (come Bergamo), che un po’ stupisce come la Premier League o le due grandi di Spagna non lo abbiano strappato con argomenti convincenti per le casse immateriali del solito fondo transitorio che governa Milano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Serie A continua a essere il Lautaro Park Leggi anche: Pio Esposito serve un assist perfetto per Lautaro: il giovane attaccante continua a crescere Leggi anche: Lautaro Inter, l’argentino continua a macinare record: preso Meazza e ora il nuovo obiettivo… La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A, Atalanta-Inter 0-1 gli ospiti tornano in vetta - Aggiornamento del 29 Dicembre delle ore 02:18; Atalanta-Inter 0-1: gol e highlights. Lautaro riporta i nerazzurri in vetta; Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta; Lautaro a caccia di un ultimo primato: solo Orsolini ha segnato di più nel 2025. Lautaro a caccia di un ultimo primato: solo Orsolini ha segnato di più nel 2025 - L'attaccante dell'Inter vuole chiudere l'anno solare come miglior marcatore della Serie A: è a un gol dall'esterno del Bologna ... msn.com

Atalanta-Inter, i precedenti sorridono a Chivu: e Lautaro arriva carico - Quella di Bergamo sarà la 129ª sfida tra Inter e Atalanta in Serie A. msn.com

SERIE A - Lautaro lanciato verso il titolo di capocannoniere: in quota è derby con Pulisic e Leao, Hojlund a 15 - L'Inter è la nuova capolista solitaria in Serie A, anche grazie al gol di Lautaro Martinez a Genova, rete numero otto in Serie A. msn.com

Il personaggio di Walton Goggins continua a essere centralissimo nella serie ispirata al videogioco Fallout - facebook.com facebook

Rasmus Hojlund continua a trascinare il @sscnapoli alla vittoria! #CremoneseNapoli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.