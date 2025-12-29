La scomparsa di Mirabassi il ricordo e l' annuncio di Zuccherini | A lui dedicate le giornate del Bartoccio 2026

La città di Perugia ricorda Mario Mirabassi, scomparso recentemente, figura stimata nel panorama culturale locale. Zuccherini ha annunciato che le giornate del Bartoccio 2026 saranno dedicate a lui, in segno di riconoscenza e affetto. Mirabassi è stato un uomo profondamente legato alla sua città, il cui contributo rimarrà nel cuore di tutta la comunità.

La scomparsa del direttore Mario Mirabassi ha profondamente colpito tutta la città di Perugia. Un personaggio molto amato e conosciuto non solo per la sua opera culturale, portata avanti con classe e resilienza, ma anche per il profilo umano di un uomo molto legato alla sua città, al mondo.

