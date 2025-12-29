La scomparsa di Mario Mirabassi Perugia perde un grande artista Era l’anima di burattini e marionette

Perugia piange la scomparsa di Mario Mirabassi, figura di spicco nel mondo del teatro di figura. Artista e maestro, ha dedicato la sua vita alla creazione di burattini e marionette, contribuendo in modo significativo alla cultura locale e internazionale. Direttore del Museo delle Marionette, Mirabassi resta un punto di riferimento nel panorama artistico e culturale, lasciando un vuoto difficile da colmare.

La città perde uno degli artisti più amati, più popolari e più capaci: Mario Mirabassi. Artista, maestro del teatro di figura e direttore del Museo delle Marionette, figura centrale della vita culturale cittadina e punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, Mirabassi è morto ieri. Perugia dovrà fare a meno di un protagonista straordinario della scena culturale, capace di parlare a generazioni diverse, a grandi e piccini, attraverso il linguaggio poetico, innovativo e universale delle marionette, dei burattini e delle figure animate. La sua opera ha saputo coniugare tradizione e sperimentazione, arte e impegno educativo, lasciando un segno profondo e duraturo nella comunità.

Perugia piange Mario Mirabassi, maestro del teatro di figura e direttore del Museo delle Marionette - È morto a 77 anni Mario Mirabassi, artista di rilievo internazionale, maestro del teatro di figura e direttore del Museo delle Marionette (Mu ... corrieredellumbria.it

Perugia, è morto Bario Birabassi riferimento del teatro di figura italiano - Mario Mirabassi, figura centrale del teatro di figura italiano e direttore del Museo delle Marionette di Perugia, è morto lasciando un vuoto profondo nella vita culturale della città. umbria24.it

’ L’Amministrazione comunale di Perugia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Mirabassi, artista, maestro del t - facebook.com facebook

