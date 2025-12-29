La Saturno si trova in vetta alla classifica, un risultato che riflette il buon andamento della squadra. Anche se i gironi d’andata dei campionati di pallavolo sono ancora in corso, le prime valutazioni a circa dieci giornate permettono di tracciare una proiezione a fine stagione. Questi dati offrono uno spunto per analizzare le performance e le prospettive delle squadre coinvolte.

Nella pallavolo non sono terminati i gironi d’andata dei vari campionati, ma una proiezione a fine anno, dopo una decina di giornate, è già possibile. Vediamo dunque l’attuale situazione delle 29 squadre reggiane che prendono parte ai campionati di Serie B, C e D. SERIE B. Il Mo.Re Volley, nato dall’unione di tre società e tornato in categoria per la doppia rinuncia di San Martino, è 11° e si deve guardare alle spalle essendo in zona rischio. SERIE B1. Che la Tirabassi & Vezzali avesse confezionato una buona squadra, si sapeva e il quarto posto a un solo punto dalla seconda è indice di un campionato positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Saturno è l’unica in vetta alla classifica

