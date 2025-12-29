La sanzione per occupazione è legittima anche senza confessione formale se lo studente non nega esplicitamente la partecipazione | cosa ha stabilito il TAR
Il TAR Lazio ha stabilito che la sanzione per occupazione è legittima anche senza confessione formale, purché lo studente non neghi esplicitamente la partecipazione. La decisione si basa sulla presunzione di partecipazione in assenza di prova contraria, rafforzando le norme disciplinari scolastiche e il ruolo delle autorità scolastiche nel mantenimento dell’ordine.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha confermato la legittimità di una sanzione disciplinare inflitta a uno studente coinvolto nell'occupazione del proprio istituto scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
