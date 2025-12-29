La Russia minaccia ritorsioni dopo un presunto attacco contro una residenza di Putin

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, le forze ucraine hanno lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza di Vladimir Putin nella oblast’ di Novgorod. La Russia ha dichiarato che si tratta di un'azione terroristica e ha minacciato ritorsioni. L’incidente rappresenta un nuovo episodio nel contesto delle tensioni tra i due paesi, con possibili ripercussioni sul fronte diplomatico e militare.

Le forze ucraine nella notte tra il 28 e il 29 dicembre «hanno lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio» contro la residenza di Vladimir Putin nella oblast’ di Novgorod, affacciata sul lago Valdai. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, aggiungendo che la Russia ha già stabilito «i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia». Precisando tuttavia che Mosca non intende ritirarsi dai colloqui per la fine della guerra, Lavrov ha poi dichiarato che, «data la trasformazione definitiva del criminale regime di Kyiv, passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Russia minaccia ritorsioni dopo un presunto attacco contro una residenza di Putin Leggi anche: La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega: “Vogliono minare i negoziati” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Come risponderebbe l’Occidente all’attacco di Putin?; Dalla Russia già 57 miliardi di “ritorsioni”. Ma Mosca costretta a vendere un palazzo; Attacco concentrico alla Ue: Musk, Trump, Putin e Pechino alimentano la narrativa del declino europeo. Russia, torna la minaccia per l'Europa. E il Cremlino pensa già alle riforme del dopoguerra - «Lo ripeto per l’ennesima volta: non bisogna avere paura che la Russia attacchi qualcuno, ma se qualcuno decidesse di attaccarci la nostra risposta sarebbe distruttiva». ilgazzettino.it

Ucraina, Mosca minaccia: 'Ritorsioni contro l'Ue per il congelamento degli asset' - Mosca minaccia ritorsioni a breve contro l'Unione europea per il congelamento a tempo indeterminato degli asset russi mentre si intensificano i negoziati tra i 27 in vista del Consiglio europeo che ... ansa.it

Asset russi, Putin ora minaccia ritorsioni sull’Ue. E Trump fa pace con la Bielorussia - L’Italia sta sostenendo il Belgio nell’opporsi al piano per inviare all’Ucraina 210 miliardi di euro di beni statali congelati dalla Russia, scrive Politico. editorialedomani.it

La Russia si dice pronta a firmare un patto di "non aggressione reciproca con la Nato". Ma questa garanzia russa suona più come una minaccia. Tutti i sinistri precedenti. Di Maurizio Stefanini - facebook.com facebook

#UCRAINA: TERZI (FDI), 'RUSSIA VUOLE CONTINUARE LA GUERRA' = Roma, 1 dic. (Adnkronos) - ''É fondamentale, come UE, riuscire a far comprendere all'opinione pubblica la gravità di ciò che sta accadendo in questo momento, ossia la gravità di una R x.com

