La Ruota della Fortuna Malgioglio rimprovera Samira Lui | Così non sei sensuale

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa domenica 28 dicembre 2025, Cristiano Malgioglio ha rivolto un commento a Samira Lui, sottolineando che “così non sei sensuale”. Questo episodio ha suscitato discussioni tra i telespettatori, aggiungendosi ai temi più dibattuti della stagione. La scena ha evidenziato il confronto tra i concorrenti e le dinamiche del programma, attirando l’attenzione su un momento di confronto tra giudizi e personalità.

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda domenica 28 dicembre 2025 ha regalato uno dei momenti più commentati della stagione. Protagonisti assoluti Cristiano Malgioglio e Samira Lui, con un siparietto diventato subito virale. Ad aprire la serata è stato Gerry Scotti, che ha salutato il pubblico e accolto in studio Samira Lui, svelando però un piccolo retroscena avvenuto pochi minuti prima dell'inizio della diretta. L'incidente al vestito di Samira Lui prima della diretta. Il conduttore ha raccontato che, dietro le quinte, c'era stato un imprevisto legato all'abito di Samira Lui. La scollatura del vestito, infatti, si era leggermente scucita, costringendo la produzione a intervenire in fretta.

