La Roma stende il Genoa e resta stabile in zona Champions Ora per Gasp c' è il ritorno nella sua Bergamo

La Roma si impone sul Genoa con un risultato di 3-1, mantenendo la posizione in zona Champions League. La partita è stata decisa dai gol di Soulé, Koné e Ferguson nel primo tempo, con Ekhator che ha accorciato le distanze nella ripresa. La squadra giallorossa conferma la sua solidità, mentre per Gasp si apre ora il ritorno a Bergamo, sua città natale, dopo questa importante vittoria.

Roma - Genoa 3-1 Marcatori: 14'pt Soulé, 19'pt Koné, 31'pt Ferguson, 42'st Ekhator. Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (30'st Ghilardi 6), Ziolkowski 6.5, Hermoso 6.5; Celik 6, Cristante 6.5 (30'st Pisilli 6), Koné 7, Wesley 6.5 (40'st Rensch sv); Soulé 7.5 (12'st El Shaarawy 6.5), Dybala 6.5; Ferguson 6.5 (40'st Dovbyk sv). In panchina: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Romano, Mirra. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma stende il Genoa e resta stabile in zona Champions. Ora per Gasp c'è il ritorno nella "sua" Bergamo Leggi anche: La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex Leggi anche: Roma, Gasp aspetta rinforzi: Zirkzee resta il sogno, Fabio Silva l’opzione concreta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex; L'Inter stende l'Atalanta e torna in vetta ma Milan e Napoli non mollano. Stasera il ritorno di De Rossi con il Genoa contro la sua Roma; La Roma stende il Genoa e resta stabile in zona Champions. Ora per Gasp c'è il ritorno nella sua; Serie A, il Como travolge il Lecce. Kiliçsoy stende il Torino. La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex - Segnano nel primo tempo Soulé, Koné e Ferguson. msn.com

La Roma batte il Genoa e si riprende il quarto posto FOTO - 1 all'Olimpico per il match che chiude la 17esima giornata di Serie A ROMA- ansa.it

Quando si gioca Roma - Genoa? - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il Giornale La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex Tutto facile per la squadra di Gasperini, che supera 3-1 il Genoa. Segnano nel primo tempo Soulé, Koné e Ferguson. Chiude il match nel finale Ekhator La Roma - facebook.com facebook

#SerieA, il #Como travolge il #Lecce. #Kiliçsoy stende il #Torino #ASRoma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.