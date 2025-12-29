La roadmap per la pace tra Russia e Ucraina ecco le prossime tappe dei negoziati

Ecco una panoramica sulle possibili tappe della roadmap per la pace tra Russia e Ucraina. Dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, si evidenziano i prossimi passi e le sfide nei negoziati. Questa analisi offre un quadro aggiornato delle iniziative diplomatiche in corso, senza enfasi, per comprendere meglio il percorso verso una risoluzione del conflitto.

«Non ho una scadenza per porre fine alla guerra», ha detto Donald Trump dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky. Ma è chiaro che con i colloqui «nelle fasi finali», l'obiettivo del tycoon è portare a casa il risultato il prima possibile, «se le cose vanno bene in un paio di settimane». Per farlo, i prossimi saranno giorni di negoziati febbrili a Kiev, Washington e Parigi, mentre si attende.

