La rivincità del papà contro i deliri woke

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Papà scatenato ) Nonostante la concorrenza dell’evento Le note del Natale su Rai 1 e di film come Il primo Natale su Canale 5, La Bella e la Bestia su Rai 2 e Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1, lo spassoso Papà scatenato su Rai 3 s’è assicurato nel prime time di venerdì il 5% di share medio partendo dal 3% e chiudendo al 6%. Un seguito che non stupisce: la trama è incentrata sul padre italoamericano (Salvo interpretato da Robert De Niro) del protagonista Sebastian che decide di conoscere i consuoceri (ricchi bianchi elitari) in vista del matrimonio del figlio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

