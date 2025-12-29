Oggi il Siena torna in campo dopo la pausa natalizia. La squadra si riunirà questo pomeriggio all’Acquacalda per riprendere gli allenamenti, con Domenica Cavallari che sostituirà Zanoni. È un momento di rinnovata attività per i bianconeri, pronti a riprendere il cammino in vista delle prossime gare.

Per il Siena è arrivato il momento di tornare in campo: dopo lo stop per le festività natalizie, i bianconeri si ritroveranno questo pomeriggio all' Acquacalda, per riprendere la preparazione. La prima partita del nuovo anno e del girone di ritorno, li vedrà al cospetto del Tau Altopascio, lontano dal Franchi, domenica alle 14,30. La vittoria di Trestina, ultima sfida del 2025, ha riportato un po' di serenità nell'ambiente e gli allenamenti potranno quindi iniziare con la mente più leggera. Dal punto di vista mentale era fondamentale ritrovare quel successo che mancava da due mesi. E anche per la classifica, con lo spettro dei play out che iniziava a farsi ingombrante.

© Sport.quotidiano.net - La ripresa. Oggi tutti al lavoro. Domenica Cavallari al posto di Zanoni

